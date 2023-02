Aiuti ai terremotati della Turchia

La comunità della Bassa Reggiana si è mobilitata per raccogliere aiuti da inviare alle popolazioni terremotate della Turchia e della Siria. In poche ore, a tempo di record, cittadini di Boretto, ma anche di Brescello. Guastalla, Novellara, Gualtieri, Poviglio, oltre a Carpi e Parma, hanno raccolto grosse quantità di vestiti, generi alimentari, coperte e altro ancora, col passaparola che ha fatto aumentare le adesioni, ben oltre le più rosee previsioni. L’iniziativa, promossa dal Comitato Noi per Anna di Boretto, ha coinvolto cittadini singoli e associazioni. Un negozio di alimentari di Lentigione è diventato centro di solidarietà, mentre la Pneuscar di Poviglio ha messo a disposizione, gratuitamente, il noleggio di un furgone. Il materiale raccolto è destinato al consolato turco a Milano, che lo invierà a destinazione.