Aiuti dopo l’alluvione, Zani: "Aspettavamo questo passo avanti"

Si ritiene soddisfatto il sindaco di Cadelbosco Sopra, Marino Zani, di fronte alla conferma della decisione del governo nazionale di estendere i poteri del commissario straordinario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio, anche per l’alluvione dello scorso autunno, che ha interessato pure una vasta zona della Bassa reggiana, in particolare Cadelbosco, Castelnovo Sotto, Bagnolo, Gualtieri, con l’esondazione di Crostolo e Cavo Cava. "Era quello che aspettavamo. Si tratta di un passo avanti – dichiara Zani – che ritengo positivo. Così come positivo ritengo il coinvolgimento diretto dei presidenti delle Regioni, con poteri di coordinamento".

Ma non deve essere finita qui. "Sarà importante anche come le risorse annunciate come stanziamento saranno messe a disposizione. Speriamo di poter vedere realizzate quelle opere di sicurezza capaci di far fronte agli effetti del dissesto idrogeologico, così come le opere che dovranno servire a contrastare alluvioni come quella che abbiamo vissuto lo scorso ottobre. Sarà basilare il coordinamento tra i vari enti che si occupano e che si occuperanno degli interventi agli argini e sul territorio. Noi, come enti locali, siamo pronti a fare la nostra parte e a dare il nostro contributo, conoscendo bene le necessità dei territori".

Ieri il ministro Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei ministri, ha annunciato l’estensione dei poteri al commissario straordinario Curcio, ma soprattutto un "programma straordinario pluriennale" di ricostruzione e prevenzione. Si prevede lo stanziamento di un miliardo di euro nell’arco di 10-12 anni, aggiunge il ministro. Che ipotizza la messa a disposizione alle tre regioni coinvolte di 100 milioni di euro l’anno per un decennio. In attesa del 2027, quando comincerà l’attuazione di questo piano, sono intanto a disposizione 130 milioni, "di cui 30 per il 2026 e 100 per il 2027". Ai cittadini coinvolti finora sono stati stanziati i contributi per l’autonoma assistenza, mentre si è in attesa della definizione delle domande per ottenere il contributo di immediato sostegno.

Antonio Lecci