Aiuti per la Romagna

Missione solidale in Romagna, per l’emergenza alluvione, della sezione di Scandiano dell’Associazione Nazionale Carabinieri. L’Anc ha raccolto, grazie alla partecipazione di cittadini scandianesi e dei comuni limitrofi, di scuole e imprenditori, beni di prima necessità come vestiti, cibo e materiale per la pulizia e l’igiene. La consegna il 27 maggio tramite un gruppo di alcuni volontari della sezione. La presidenza dell’associazione scandianese ha lavorato con il comando provinciale dei carabinieri di Cesena e con l’ispettore regionale dell’Anc. Il materiale è stato depositato in una struttura dedicata, sotto la supervisione del comandante dei carabinieri di Cesena che seguirà le fasi di consegna. La raccolta continuerà anche nei prossimi giorni per un altro viaggio in Romagna. Intanto il Comune di Scandiano, in collaborazione con le associazioni, propone un pranzo comunitario, l’11 giugno al Centro Fiere alle 12.30, per raccogliere fondi da destinare alle zone colpite dalle esondazioni.

I prezzi saranno popolari e tanti sono gli sponsor e partner che si sono già messi a disposizione per fornire alimenti, bevande o un aiuto volontario. Obbligatoria la prenotazione, entro il 7 giugno, al numero 0522764211. Gli adulti pagheranno 25 euro, 10 euro fino a 12 anni, gratis fino a 5 anni.

m. b.