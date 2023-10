"Aiutiamo chi è in difficoltà a trovare affitti"

Il Comune di Casalgrande scende in campo per aiutare i cittadini in difficoltà a sottoscrivere con privati nuovi contratti d’affitto per abitazioni. Ad annunciarlo è il sindaco Giuseppe Daviddi per risolvere la problematica degli affitti spesso introvabili.

"Non smettiamo – dice Daviddi – in questi mesi difficili di essere vicini alle persone: ad esempio prosegue la ristrutturazione di tutti gli immobili di proprietà pubblica per dare risposta ai nuclei familiari inseriti nella graduatoria per un alloggio pubblico. Quello della casa è oggi un problema molto importante e per dare una risposta occorre cambiare le regole: i privati, alle condizioni esistenti, non affittano gli appartamenti vuoti. Il Comune ha dato la sua disponibilità a sottoscrivere affitti con privati da cedere a persone in bisogno, prestando garanzie sul pagamento affitto e mantenimento dell’immobile in buono stato e con tempi di riconsegna certi. Il Comune ha fatto questo per poter fornire al proprietario quelle garanzie che l’ipotetico inquilino in diversi casi non può dare pur potendo pagare l’affitto".

Il sindaco, in merito alle opere compiute recentemente, ha confermato l’impegno sulla cura del territorio. Continuano infatti i ripristini dei corsi d’acqua: "Nella zona di Veggia è quasi ultimato – spiega Daviddi – l’intervento di risagomatura e pulizia del rio Rocca e stiamo terminando il rifacimento del muro di sostegno sulla sponda destra. Si è pulito il tratto del rio Medici che va dal polo scolastico 0-6 a via Garibaldi con annessa vasca di decantazione. Abbiamo ricreato gli argini del rio Ripa tra via Statutaria e via Statale. Il rio Riazzolo è stato risagomato e pulito dalla vegetazione. Siamo intervenuti sul rio Fornace pulendo l’argine".

Daviddi ha inoltre ribadito l’intenzione di proseguire a sistemare la viabilità del territorio con diverse asfaltature. L’amministrazione ha pure ultimato la creazione del nuovo parco a Dinazzano in via La Torre, parco "di cui si è resa possibile la realizzazione – osserva Daviddi – a seguito di riduzione di capacità edificatoria: togliamo cemento e mettiamo verde. Ultimato poi il primo stralcio dei lavori alle scuole medie che comprendeva il rifacimento dei bagni al piano terra e ritinteggio corridoio e soffitti. Poi ci sarà un prosieguo con un secondo stralcio per sistemare i bagni della palestra. Due i temi che porteremo avanti in autunno-inverno: il primo stralcio della riqualificazione del centro e il parco-ciclabile di collegamento tra piazza Farri e parco del Liofante".

Matteo Barca