"Aiutiamo cittadini con i servizi online"

"A 19 anni, con una bambina di tre mesi, non inizi da zero ma da sottozero" racconta Nana Somkhishvili, arrivata a Reggio 16 anni fa con il marito. "Non parlavo la lingua, non avevo una casa né un lavoro. Il periodo più buio della mia vita". L’unico punto di riferimento era sua nonna, arrivata 5 anni prima. Ha continuato gli studi in economia e si è iscritta all’università; ancora prima della laurea ha lavorato come mediatrice culturale per l’Ausl. Poi ha fondato Insight Migration, associazione che supporta le persone vulnerabili. "Con il progetto Digital Facile, finanziato dal Pnrr, aiutiamo i cittadini con i servizi online". Oggi ama Reggio. "È una città tranquilla dalla mentalità aperta, si percepisce di essere in Europa".