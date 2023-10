"Aiutiamo gli atleti in studio e lavoro"

"Tiktoker e youtuber modelli dei giovani? Forse nella società in generale, ma nel nostro club abbiamo evidenze ben diverse", spiega Valeria Prampolini, dirigente del Valorugby. "Il nostro progetto è nato espressamente per aiutare i giovani nel percorso di studio e poi di avviamento al mondo dell’impresa, quindi il club per definizione è sensibile a tale ambito. Sulla base di questo presupposto è normale che la nostra società sportiva si regga su valori forti, tesi a privilegiare il percorso scolastico e universitario dei ragazzi". Esempi? "Davide Farolini, da tanti anni con noi e a lungo capitano; si è laureato nel pieno della carriera agonistica e ora lavora in un’importante realtà del territorio. Davide Rimpelli, tuttora in prima squadra, ha raggiunto la laurea in ingegneria informatica dopo uno stage presso la Electric 80 dove ha trovato un lavoro come programmatore di software". Il Valorugby mantiene un rapporto di collaborazione con Unimore e con l’Università di Parma e anche i non pochi atleti stranieri della prima squadra sono sostenuti nel percorso extra-agonistico. I valori del club emergono presto in questi ragazzi. "In pandemia – ricorda Prampolini – molti dei nostri giocatori, alcuni dei quali stranieri bloccati qui in Italia, si offrirono volontari per portare pasti caldi della Caritas alle persone in difficoltà".

Marco Ballabeni