Aiutiamo il Campanone . Ha bisogno di cure urgenti

Ristrutturare lo storico Campanone, la torre civica di Guastalla. E’ un progetto a favore del Settecentesco simbolo della cittadina sul Po, che ha bisogno di interventi di riqualificazione. E per farlo il Comune punta ai fondi dell’Art Bonus, che consente ai donatori per il sostegno della cultura di ottenere benefici fiscali come credito d’imposta. Nei mesi scorsi è stato annunciato il progetto, che presto potrebbe essere concretizzato. Già alcuni mesi fa si era inceppato un ingranaggio che aveva bloccato il funzionamento dell’orologio della torre affacciata su piazza Matteotti.

E per restituire il funzionamento dell’impianto, con relativi rintocchi alle ore e alle mezzore, di fronte alle carenti risorse dell’ente pubblico locale, era intervenuto il locale Rotary Club, con una somma che aveva finanziato il lavoro dei tecnici. Il progetto che andrebbe finanziato dall’Art Bonus riguarda la manutenzione delle campane e dei legni di sostegno, la messa in sicurezza del percorso verso il terrazzo, il ricollocamento del pennone e il restauro degli affreschi della sala al piano terra, per un costo previsto di circa centomila euro. Già dopo il terremoto del 2012 era stato necessario intervenire per una messa in sicurezza. Per qualche tempo parte dell’area sottostante della piazza era stata chiusa al passaggio, sempre per motivi di sicurezza. Il progetto Art Bonus viene presentato sabato 4 novembre alle 16 in piazza Matteotti, davanti alla torre civica. Il versamento libero consente di ottenere un credito d’imposta pari al 65% dell’importo donato.

Antonio Lecci