"Aiutiamo il mondo di Padre Marco". Uova di Pasqua per la missione

Come ogni anno, per le festività pasquali, tornano le proposte solidali di "Aiutiamo il mondo di Padre Marco", associazione con sede a Viano che da anni sostiene la missione di Padre Marco Canovi, comboniano nato a Casina nel 1943, ad Apeitolim in Uganda. Per la prossima Pasqua, l’associazione vianese propone uova da 250 grammi e campane pasquali da 500 grammi al cioccolato fondente o al latte, acquistabili con una donazione minima, rispettivamente, di 10 e 15 euro, reperibili presso diversi esercizi commerciali di Viano, Regnano, San Giovanni di Querciola, oppure contattando Luigia (347-2569625) o Cecilia (333-4725526).

Un aiuto concreto per un sacerdote che da oltre cinquant’anni sta operando instancabilmente per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali attraverso molteplici opere, da pozzi, presidi sanitari, istruzione e tanto altro, soprattutto la garanzia di pasti quotidiani per tante persone indigenti. Ma il legame con Viano è rimasto indissolubile dopo aver svolto il ministero sacerdotale nel Querciolese, arricchendo di gioia le comunità parrocchiali di S. Maria di Castello, S. Pietro e Tabiano ed è stato il principale promotore del recupero della cinquecentesca canonica di Santa Maria di Castello e del prezioso ciclo di affreschi rinascimentali di Lelio Orsi.

c. c.