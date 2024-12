"Aiutiamo la missione di padre Canovi". In vendita anche il calendario 2025

Come ogni anno, per le festività natalizie, tornano le proposte solidali di Aiutiamo il mondo di Padre Marco, associazione con sede a Viano che da anni sostiene la missione di Padre Marco Canovi, comboniano nato a Casina nel 1943, ad Apeitolim in Uganda. Per il prossimo Natale, oltre agli ormai consueti presepi e stelle comete di cioccolato, disponibili sia in versione fondente che al latte, l’associazione vianese propone una novità, ovvero il calendario 2025 con alcune splendide foto degli anni in Uganda di Padre Marco.

Presepi, stelle e calendari, rispettivamente acquistabili con una donazione minima di 10, 7 e 8 euro, sono reperibili presso diversi esercizi commerciali di Viano, oppure contattando Luigia al numero 347-2569625. Un aiuto concreto per un sacerdote che da oltre cinquant’anni sta operando per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali attraverso molteplici opere, da pozzi, presidi sanitari, istruzione e tanto altro. Ma il legame con Viano è rimasto indissolubile dopo aver svolto il ministero sacerdotale nel Querciolese, arricchendo di gioia le comunità parrocchiali di S. Maria di Castello, S. Pietro e Tabiano ed è stato il principale promotore del recupero della cinquecentesca canonica di Santa Maria di Castello e del prezioso ciclo di affreschi rinascimentali di Lelio Orsi.

Cesare Corbelli