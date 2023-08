"Aiuto ai cantonieri oppure i bibliotecari"

"È molto difficile quantificare il numero delle persone che percepiscono assegni di sostegno al reddito, o che svolgono lavori socialmente utili nel nostro territorio comunale. Si tratta di cifre che fluttuano nel tempo, si tratta comunque di poche decine di individui". Così il presidente dell’Unione, nonché sindaco di Gattatico, Luca Ronzoni cerca di inquadrare una situazione comunque complessa.

Quando nel marzo 2019 vennero introdotti il reddito e la pensione di cittadinanza, nei comuni della Val d’Enza venne accolta circa la metà delle domande: 74 (55%) a Cavriago; 78 (58%) a Bibbiano; 20 (47%) a Canossa; 60 (49%) a Montecchio; 32 (44%) a Campegine; 42 a Gattatico (57%); 46 (48%) a San Polo, e 68 a Sant’Ilario (42%).

"Si tratta di dati che cambiano da anno ad anno – spiega Ronzoni –. Io ho chiara la situazione del mio territorio. Si tratta per lo più di persone o famiglie con fragilità permanenti, a cui spesso vengono concesse anche altre forme dirette ed indirette di sostegno. A costoro si aggiungono persone che arrivano tramite cooperative sociali, magari mandate in prova dal carcere, oppure migranti. Vi sono quindi i lavoratori facenti parte di categorie protette con forme di invalidità o disabilità, che rientrano in un’altra casistica".

Il sindaco conclude: "A seconda della tipologia di persona, i servizi sociali ed eventualmente altri soggetti come l’Ausl decidono il percorso di inserimento lavorativo più adatto: c’è chi affianca i cantonieri, chi dà una mano agli operatori della Biblioteca comunale".

