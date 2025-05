Aiuto ai commercianti: stanziati 10mila euro a fondo perduto

Contributi al commercio al dettaglio per aiutare i nuovi negozi di vicinato. Il Comune di Albinea ha pubblicato un bando che eroga a fondo perduto 10mila euro per le piccole e micro imprese commerciali con attività prevalentemente di vendita al dettaglio con apertura tra il 1° giugno 2024 e 30 aprile 2025. "Il commercio di prossimità rappresenta una risorsa fondamentale per la comunità di Albinea ed è essenziale per garantire servizi di qualità", dicono dall’amministrazione guidata dalla sindaca Roberta Ibattici (foto). L’obiettivo è favorire l’apertura di negozi e botteghe, soprattutto nelle frazioni, aiutando i piccoli imprenditori nel sostenere le spese. La scadenza per le domande è il 7 giugno e il contributo verrà erogato in base all’ordine di arrivo. L’importo massimo per attività sarà di 3mila euro. Per ottenere il contributo, oltre ad altri requisiti del bando, l’attività dovrà mantenere la sede operativa nel comune per almeno due anni dalla data di erogazione dei fondi e non chiudere per altrettanti anni.

m. b.