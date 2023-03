Aiuto alle donne in cerca di lavoro

E’ stato redatto il nuovo programma di apertura dello Spazio Donna Point per il distretto di Correggio per le prossime settimane. Si tratta di un progetto che offre un servizio gratuito di orientamento, formazione e attivazione delle donne nel mondo del lavoro. Domani apertura degli sportelli a Rolo e Campagnola, il 30 marzo a Correggio e Fabbrico, il 5 aprile a San Martino in Rio e Rio Saliceto, il 13 a Correggio e Fabbrico, il 17 aprile a Rolo e Campagnola Emilia, il 19 a San Martino in Rio e Rio Saliceto, il 27 a Correggio e Fabbrico. Le sedi e gli orari dello sportello restano invariati rispetto al passato. Per ulteriori informazioni e necessità è possibile telefonare al numero 324-0582596 oppure inviare un messaggio mail a [email protected] Tutti i Comuni del distretto correggese della Pianura reggiana sono stati dotati di spazi per questo servizio.