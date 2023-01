Aiuto cuoco ferisce al braccio lo chef con un coltello

Una lite per futili motivi ha rischiato di trasformarsi in dramma, nella cucina di un ristorante a Reggio. Al culmine del diverbio, l’aiuto cuoco, di 28 anni abitante in città, ha afferrato un coltello e ha colpito al braccio il cuoco quarantenne, ferendolo con la lama dell’attrezzo, per fortuna in modo non grave. L’arma da taglio è stata poi deposta in uno scaffale, mentre sul posto venivano chiamati i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine.

Una volta ricostruito sommariamente quanto accaduto, l’aggressore è stato denunciato dai carabinieri per il reato di lesioni personali, che risultano aggravate proprio dall’uso del coltello, attrezzo che poteva essere in grado di provocare conseguenze ben più gravi di quanto si è realmente verificato.

Il cuoco, invece, dopo le prime cure, è stato portato al pronto soccorso dell’arcispedale Santa Maria Nuova e medicato per il taglio al braccio, giudicato guaribile in una decina di giorni.

Il coltello, della lunghezza complessiva di 32 centimetri, di cui 19 di lama, è stato sequestrato dai carabinieri intervenuti per accertamenti.

La lite si è verificata la mattina del 30 dicembre, verso le 11, mentre nella cucina del ristorante si stavano preparando le pietanze in vista del pranzo. Forse qualche discussione sul modo di organizzare il lavoro deve aver fatto degenerare il confronto, che si è poi trasformato in violenza, con l’utilizzo di uno dei coltelli presenti solitamente fra gli attrezzi della cucina.

Per fortuna la lama ha ferito il braccio del cuoco in modo superficiale. I carabinieri, una volta sul posto per ricostruire quanto accaduto, hanno rintracciato l’aiuto cuoco, subito identificato, oltre al coltello, ancora sporco di sangue, che era stato riposto in uno scaffale.

Il 28enne è stato condotto in caserma per l’identificazione formale, per essere poi denunciato a piede libero alla magistratura reggiana.

a.le.