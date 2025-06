"Aiutò il collega corrotto". Finanziere viene assolto

Un finanziere col grado di luogotenente, tuttora in servizio nel comando reggiano, il 59enne Gian Claudio Sturiale Tindaro, è stato assolto ieri da due accuse nel processo con rito ordinario. Lui doveva rispondere di rivelazione di segreto istruttorio e di una presunta segnalazione a favore di un collega che allora risultava al centro di investigazioni e poi finì in manette, cioè l’ex luogotenente delle Fiamme gialle Cosimo Cifarelli. Quest’ultimo fu arrestato dai suoi colleghi in flagranza di reato, il 2 dicembre 2022, mentre riceveva una ’mazzetta’ di duemila euro da un imprenditore e ora figura imputato in udienza preliminare con altre due persone. Anche l’inchiesta su Sturiale Tindaro è stata fatta dai militari della Finanza, coordinati sempre dal pm Isabella Chiesi che ieri ha chiesto per lui 3 anni di reclusione, precisando senza attenuanti generiche. L’avvocato difensore Alessandro Conti ha domandato l’assoluzione "per non aver commesso il fatto". Il collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini, lo ha assolto "perché i fatti non sussistono". Secondo la tesi accusatoria, Sturiale Tindaro, venuto a sapere le circostanze delle indagini su Cifarelli, lo avrebbe incontrato più volte informandolo. Nel settembre 2022 avrebbe riferito a Cifarelli che durante un’intercettazione era stato fatto il suo nome. Nell’ottobre 2022 avrebbe detto a Cifarelli che una banca lo aveva segnalato per un’operazione sospetta. Ieri dapprima l’imputato ha chiesto di sottoporsi ad interrogatorio. "Sapevo che Cifarelli era intercettato in quel procedimento - ha detto -. Ne fui informato da un superiore che convocò sia me sia un collega il 9 settembre 2022". Ha detto di non aver mai partecipato a una riunione indetta da un capo il 19 settembre 2022, da cui sarebbe derivata secondo la Procura la fuga di informazioni. "Quel giorno - ha detto il luogotenente - non ero in servizio. Dal 17 settembre al 3 ottobre ero in Sicilia per cure termali a seguito di una licenza speciale firmata da un comandante". Sull’altra accusa: "Il 10 ottobre 2022 usai le banche dati della guardia di finanza come quasi tutti i giorni. Allora ero comandante della sezione Tutela entrate: facevo verifiche contro frodi ed evasione fiscale. Mi fu dato l’incarico fin dal precedente comandante di fare una ricerca su soggetti da sottoporre a controlli". L’avvocato Conti ha rilevato "la mancanza di contatti telefonici tra Sturiale Tindaro e Cifarelli dal 19 settembre al 23 settembre, data in cui Cifarelli dice al colonnello che aveva saputo di essere indagato. E anche che il suo assistito "non ha mai dichiarato chi fosse il soggetto che aveva provveduto all’iscrizione relativa a operazioni bancarie sospette per Cifarelli". A fine udienza l’imputato, interpellato dal Carlino, si è commosso: "Dopo 41 anni di lavoro trovarsi dall’altra parte del tavolo è stata una sensazione brutta che mi ha sconvolto la vita - ha detto il luogotenente -. Alla fine della mia formazione in Accademia mi dissero che è piu difficile difendersi da innocenti che da colpevoli: ho scoperto che è vero. In settembre andrò in pensione: sarebbe stata una brutta uscita di scena". Alessandra Codeluppi