"Aiuto, non respiro!" Salvato da due carabinieri

CASALGRANDE

E’ stato salvato da due carabinieri un invalido di 65 anni. E’ successo domenica notte in un’abitazione in via Statutaria nel comune di Casalgrande. L’uomo ha lanciato l’allarme con urla lancinanti: "Aiuto! Non respiro!". Una vicina, fortunatamente, ha sentito la richiesta di aiuto e ha chiamato il 112. Sul posto, verso le due, è stata subito inviata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Albinea. L’equipaggio era composto dal vice brigadiere Simone Ercole e dal carabiniere scelto Riccardo Corpino.

I militari dell’Arma hanno prontamente raggiunto la casa, anticipando l’arrivo degli operatori del 118 e dei vigili del fuoco attivati per l’emergenza. I carabinieri hanno sentito le urla del 65enne a causa delle sue difficoltà respiratorie. Per entrare hanno sfondato la porta con una spallata e hanno trovato l’uomo ai piedi del letto: era sdraiato con la pancia in terra e le braccia sotto che comprimevano il petto pregiudicando la respirazione.

Hanno quindi girato il 65enne in posizione laterale, liberando le braccia e permettendo una più agevole respirazione. L’intervento dei vigili del fuoco è stato poi annullato in quanto la porta era stata già aperta dai carabinieri. Il 65enne, dopo i primi soccorsi, è stato portato in ambulanza all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio in cui è stato sottoposto agli accertamenti del caso da parte dei sanitari del nosocomio reggiano.

Non è in pericolo di vita. L’uomo, affetto da un’importante infermità che gli pregiudicava ogni movimento, sarebbe caduto dal letto durante il sonno. Fondamentale dunque l’operazione di aiuto e assistenza compiuta in via Statutaria dai militari di Albinea.

Preziosa certamente anche la segnalazione della vicina di casa che ha avvertito il 112.

Il sindaco di Albinea Nico Giberti ieri ha intanto subito ringraziato i due carabinieri: "I due militari di stanza ad Albinea, che con prontezza e rapidità sono intervenuti a Casalgrande, hanno salvato la vita a una persona in difficoltà – sottolinea il primo cittadino –. Hanno messo in evidenza quanto sia importante il lavoro dell’Arma sul territorio e quanto conti la vicinanza dei militari alla comunità. A loro va la nostra gratitudine e riconoscenza per ciò che hanno fatto".

Matteo Barca