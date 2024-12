Al ballerino e coreografo Amodio il prestigioso premio ’DanzaAscoli’

Il premio DanzaAscoli 2024 è stato assegnato al grande ballerino e coreografo Amedeo Amodio e consegnato all’artista dalla direttrice artistica del festival, Tina Lepi, ieri in un momento conviviale all’Eco del Mare di Albinea. "Con questo tempo, a 84 anni, ho difficoltà a spostarmi – ha scherzato l’artista – ma verrò presto ad Ascoli per salutare la città che ha voluto riconoscere con un premio il mio percorso artistico. E ballerò il flamenco". Amedeo Amodio è nato a Milano, dove ha mosso i suoi primi passi di danza al Teatro alla Scala. Lì si è formato e ha lavorato fino a 23 anni, quando fu scritturato da Hermes Pan – coreografo di Fred Astaire – per la trasmissione Rai Studio Uno. Tante le collaborazioni importanti, anche come attore. Reggio lo ha accolto nel ’79, quando fondò e fu il primo direttore artistico di Aterballetto: del quale rimase alla guida per 17 anni, realizzando numerose coreografie originali, di autori moderni e contemporanei di tutto il mondo. È soprattutto grazie ad Amodio se Reggio è diventata una capitale della danza. "Sono stato fortunato, perché alla Scala mi hanno insegnato il vero senso del teatro – ha detto – Perché ho avuto modo di entrare in contatto con tutte le discipline artistiche, ho imparato il vero senso della danza, del gesto che deve essere capace di esprimere emozioni. Ho potuto confrontarmi con tutti i generi. La Scala degli anni ’50 era un luogo di vera rinascita, un crocevia di artisti. Ho avuto occasioni incredibili, che mi hanno formato a tutto tondo".

Stella Bonfrisco