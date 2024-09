Al bar chiede agli altri di abbassare la voce. Gli lanciano addosso oggetti e suppellettili

Forse in preda ai fumi dell’alcol, un gruppetto di cinque uomini, tra i 23 e i 42 anni di età, ha iniziato a infastidire gli altri clienti di un bar, al quartiere Regina Pacis a Reggio, reagendo con violenza quando uno dei presenti ha chiesto di abbassare la voce e di moderare il linguaggio, in segno di rispetto verso le altre persone che erano presenti in quel momento. Ma l’invito non ha affatto ottenuto il risultato sperato. I cinque uomini avrebbero aggredito l’altro cliente, un uomo di 38 anni, lanciandogli pure addosso alcuni oggetti e suppellettili trovati nel bar, provocando oltretutto dei danni all’esercizio pubblico. Sono stati subito chiamati i carabinieri del Radiomobile, che hanno finalmente riportato la calma. Le indagini hanno permesso di identificare i cinque uomini ora accusati di lesioni personali e danneggiamento. Sono già stato denunciati alla magistratura per questo episodio avvenuto giovedì pomeriggio. Si è appurato che i cinque indagati si erano accomodati alla distesa estiva del bar, in apparente stato di ebbrezza alcolica, arrecando disturbo agli altri clienti, uno dei quali ha comprensibilmente chiesto un minimo di rispetto. Ci sono voluti alcuni giorni per potere analizzare con attenzione tutte le testimonianze raccolte, per consentire ai carabinieri del Radiomobile di ottenere una ricostruzione precisa di quanto era accaduto. Si è così arrivati all’identificazione dei cinque uomini ritenuti i protagonisti dell’aggressione e del danneggiamento al bar.