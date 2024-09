Al bar ubriaco e armato di ascia. Un 54enne finisce nei guai

Ubriaco infastidisce i clienti di un bar con un’ascia in mano: un uomo di 54 anni, residente nel reggiano, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 19 settembre, intorno alle 18, il 54enne si trovava all’interno del locale situato nel comune del comprensorio ceramico reggiano.

L’uomo era in stato di ebbrezza alcolica e con in mano un’ascia infastidiva i clienti che, spaventati per la situazione, hanno poi allertato il 112. Sul posto è prontamente arrivata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Casalgrande che hanno immediatamente gestito l’emergenza. I militari dell’Arma si sono dunque recati velocemente nel bar dove era stata precedentemente segnalata la presenza dell’uomo: il 54enne è stato quindi identificato ed è ovviamente finito nei guai per quello che è successo nel bar. Sono stati eseguiti gli accertamenti del caso per evitare anche altri problemi. I carabinieri hanno infatti notato che dal suo marsupio, indossato a tracolla, sporgeva un manico in legno. I militari hanno pertanto deciso di approfondire i relativi controlli: hanno così scoperto che si trattava effettivamente di un’ascia della lunghezza complessiva di trenta centimetri. Inevitabili i provvedimenti nei confronti dell’uomo dopo il suo comportamento. I carabinieri della stazione di Casalgrande, appurando la detenzione illecita dell’arma bianca, hanno successivamente accompagnato l’uomo in caserma. E’ stato quindi denunciato, alla Procura reggiana, con l’accusa di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

I militari dell’Arma hanno pure sequestrato l’ascia illecitamente detenuta dal 54enne. Fondamentale certamente la scorsa settimana, dopo la segnalazione da parte dei cittadini, l’intervento dei carabinieri che hanno raggiunto l’esercizio pubblico ed identificato l’uomo che aveva infastidito le altre persone nel bar di Casalgrande. Momenti di apprensione e preoccupazione per l’ascia impugnata pericolosamente dal 54enne.

