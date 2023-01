Al Binario49 l’evento "Blues per un amico"

Al Binario49 stasera alle 21,15 va in scena ‘Blues per un amico’, reading teatrale che vedrà sul palco come voce narrante Mauro Bertozzi , ad eseguire canzoni blues i maestri Riccardo Sgavetti e Tiziano Bellelli, con un ospite speciale come Leonardo Sgavetti – componente delle storica band dei Modena City Rambles – all’organo Hammond. Cosa lega la giornata della Memoria al Blues? Quale collegamento tra l’Olocausto e i sogni di giustizia, di pace, di diritti umani di un giovane astrofisico reggiano ? L’appuntamento ricorda David Lee Goff, giovane condannato a morte di una città gemellata a Reggio, e il movimento civile reggiano di 20 anni fa e più che cercò di impedire la condanna Ingresso libero. Per prenotazioni [email protected] o whattsapp al 347 5889449.Il locale apre dalle 20 con bar e cucina.

Lara Maria Ferrari