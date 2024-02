Al Bismantova. Antigone torna ad abitare il mondo degli umani

Oggi alle 17,30 al teatro Bismantova di Castelnovo Monti è in programma "L’Antigone recitativo per voce sola" di Stefano Raimondi, con e a cura di Marta Comerio. Uno spettacolo con musiche originali di Johannes Bickler, eseguite dal vivo. Biglietti a 12 euro (ridotto 10 euro). Antigone torna ad abitare il mondo degli umani: ormai libera dal principio di rappresentazione, cessa di essere solo il simbolo di un ideale che la trascende e si configura innanzitutto come corpo dotato di anima e voce. Di questa voce, la poesia di Stefano Raimondi restituisce suoni, sapori e umori. L’autore propone una lettura umana ed esistenziale di Antigone che, proprio nella relazione con l’alterità, trova la sua dimensione capace di ascoltare l’Altro.