Al Bismantova un concerto da ascoltare e vedere

Prosegue la stagione musicale ’Molto forte, incredibilmente vicino’ al Teatro Bismantova di Castelnovo Monti, con l’appuntamento dedicato alla musica per il Cinema cancellato lo scorso 26 febbraio causa la forte nevicata che aveva investito tutto l’Appennino. ’Fellini and Friends’ è il titolo del concerto che proporrà il Trio di UmbriaEnsemble, una delle più importanti compagini cameristiche italiane, composto per l’occasione da Luca Ranieri (viola), Cecilia Berioli (violoncello) e Andrea Trovato (pianoforte): l’appuntamento è per stasera alle 21.

I membri di UmbriaEnsemble sono solisti e cameristi che possono vantare esperienze e riconoscimenti considerevoli in ambiti linguistici sia classici che contemporanei: un ensemble di alta qualità artistica e costante ricerca musicale, definito dalla critica come “punta di diamante” della attuale produzione cameristica italiana, modulare e agile nell’organico (dal Trio fino all’Orchestra da Camera) che rende l’Ensemble sempre funzionale e competitivo. L’approccio di UmbriaEnsemble è caratterizzato da vitale dinamismo aperto al confronto ed alla sinergia anche con le altre Arti.

Come solisti e come cameristi, i musicisti di UmbriaEnsemble, attivi già come prime parti dell’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Comunale di Bologna, dell’Orchestra Sinfonica della Rai, fin dall’anno di fondazione dell’ensemble (2011) registrano per le case discografiche BrilliantClassics, Camerata Tokyo, Sony, Bmg, Dynamic, GiottoMusic, Tactus, Imd.

Il programma di stasera è dedicato alle colonne sonore di Nino Rota per Fellini (La strada - La dolce vita), poi Morricone e Piazzolla (Marco Polo ed Enrico IV) e una Movie Suite dedicata alle colonne sonore di Giulietta e Romeo, Amarcord, Il Padrino, Otto e mezzo, C’era una volta il West, Nuovo cinema Paradiso.

Durante le esecuzioni, sul grande schermo del Bismantova, saranno proiettate le immagini salienti dei film da cui sono tratte le colonne sonore. Un concerto da ascoltare e da vedere. Grandi film, grande musica e grandi interpreti; una occasione speciale, davvero da non perdere.

Info: 0522 611876.