Al borgo di Poggio alla Lastra rivive la tradizione. Piazza gremita per le pasquelle pre-Epifania. Nemmeno la pioggia ha fermato l’entusiasmo

Ancora echi dal mondo delle pasquelle 2024, che hanno diffuso le loro strofe e musiche dell’antica tradizione popolare che ricorre la vigilia dell’Epifania anche nel piccolo borgo di Poggio alla Lastra. Venerdì 5 gennaio, nonostante la pioggia incessante, la piccola località di campagna e di montagna si è trasformata in una vera festa popolare e folcloristica. I partecipanti hanno, altresì, potuto ammirare anche il bel presepe di Poggio con statue e sculture a grandezza naturale.

Dicono dal Chioschetto di Poggio: "Le Pasquelle tradizionali di Santa Sofia e di Poggio alla Lastra hanno animato la piazzetta del borgo con i loro canti e balli, coinvolgendo tutti i tanti presenti. In pochi attimi, la piazza, deserta per la pioggia, si è ben presto riempita di gente, pronta a divertirsi e a celebrare l’Epifania. Non è mancato lo spazio gastronomico, con le salsicce cotte alla brace dagli abitanti della comunità di Poggio e il vino, una iniziativa che ha contribuito a rendere l’atmosfera ancora più piacevole".

"Queste tradizioni sono importanti e meravigliose – sottolineano – e la voglia di portarle avanti è tanta, talmente tanta che neppure la pioggia ha fermato i partecipanti". L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, con un’altra coinvolgente e suggestiva giornata delle pasquelle.

Gilberto Mosconi