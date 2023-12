Al buio il parcheggio delle scuole superiori. I lampioni non si accendono: "Abbiamo paura"

Da alcuni giorni il parcheggio davanti alle scuole superiori di Guastalla, in via Sacco Vanzetti a Pieve, è completamente al buio. I lampioni non si accendono e questo provoca problemi soprattutto di sicurezza nelle ore serali e notturne. Ci sono infatti cittadini che la sera frequentano le palestre annesse agli istituti scolastici, per praticare attività sportive. Ma, soprattutto all’uscita, non c’è affatto sicurezza nel buio più totale, quando si torna al parcheggio per raggiungere l’autovettura per tornare a casa. Alcuni cittadini segnalano soprattutto il disagio per le donne, che talvolta devono frequentare da sole il parcheggio. Tutto regolare nel parcheggio di fronte, al centro Le Piscine, dove sono attive anche telecamere. Mentre davanti alle scuole superiori continua a restare il buio più totale, con la speranza che l’avaria possa essere al più presto risolta.