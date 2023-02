Oggi alle 18 al teatro San Prospero di via Guidelli a Reggio, nell’ambito del calendario dei Caffè del Giovedì della Far-Famiglia Artistica Reggiana, viene proposto "La partita non è ancora finita", una rappresentazione di e con Marco Mittica, con le musiche dal vivo di Fabio Biaggi, la voce di Chiara Bonfrisco e la regia affidata a Matteo Bartoli. Si tratta di un omaggio alle figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ingresso libero. Per informazioni: tel. 0522-439346 ([email protected]).