Al cardinale Zuppi il premio di pace: "Don Dossetti"

Andrà al cardinale Matteo Zuppi il premio per la pace ‘Giuseppe Dossetti’ 2024. Il porporato nonché presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, giovedì 16 maggio sarà a Reggio per ritirare il prestigioso riconoscimento in Sala del Tricolore alle 10,30 dove il cardinale terrà una lectio sulla pace. Il premio nazionale, giunto alla 15ª edizione, è stato istituito per valorizzare l’operato di associazioni e cittadini, che abbiano compiuto azioni di pace, coerentemente coi principi di don Giuseppe Dossetti nella sua vita. La motivazione della giuria del premio promosso da Regione, Provincia e Comuni di Reggio e Cavriago, con Fondazione Manodori: "Un vero ‘artigiano di pace’, instancabile tessitore di legami e rapporti tra le persone e gli Stati per la ricerca di strade per la risoluzione dei conflitti e per promuovere la fraternità tra i popoli".