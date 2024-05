Al Carrozzone applausi per i mini boxeur

Il pugilato come occasione per fare sport e per socializzare. Nei giorni scorsi si è svolto il secondo Criterium regionale di pugilato giovanile, ospitato al parco del Carrozzone di Reggio, grazie al contributo dello sponsor, Conad Le Vele, che sostiene a Reggio il pugilato giovanile. Una cinquantina di giovani atleti provenienti dalla varie province dell’Emilia-Romagna ha preso parte alle competizioni con entusiasmo, appagati dai complimenti e dagli incitamenti ricevuti dai tantissimi familiari-tifosi presenti. Protagonisti di questo eventi sono stati giovanissimi atleti dai 5 fino ai 12 anni di età. Le prove hanno previsto il confronto nello sparring e anche i circuiti, il salto della corda e i colpi al sacco oscillante per i più piccoli. "Il nostro gruppo era formato da venti partecipanti reggiani – spiega un soddisfatto maestro Antonio Midili – che hanno dimostrato impegno e passione. Gli allenamenti in palestra non sono fini a sé stessi, ma sono propedeutici alla gara proprio perché la partecipazione ad una competizione ufficiale (partecipiamo a 4-6 gare all’anno), anche per i più piccoli, contribuisce a veicolare e ad acquisire i valori educativi del nostro sport. I miei pugilini non vedono l’ora di gareggiare ed è fondamentale offrire loro la visibilità e il plauso che meritano. Qui al parco i volontari ci hanno ospitato con caloroso slancio, gli spazi a disposizione ci hanno consentito di svolgere adeguatamente le nostre attività. Data la vicinanza con la nostra palestra, la Your Fit di via Soglia, credo che lo frequenteremo spesso, grazie anche alla bella stagione, per praticare gli allenamenti all’aperto".