"Al Castello cultura e ristorazione"

Miglioramento dei collegamenti tramite mezzi pubblici con Reggio e Parma; la riqualificazione urbana di aree a rischio degrado; il Castello come "volano e segno progettuale del cambiamento per un terzo polo di servizi commerciali a Montecchio dopo l’ospedale e il D’Arzo". Sono alcuni dei punti delle linee di mandato 2024-’29 che il rieletto sindaco Fausto Torelli presenterà al Consiglio Comunale convocato alle 19 di oggi in Sala della Rocca (seguibile anche online). Nelle linee programmatiche vi sono anche progetti noti a partire dalle tangenziali Sud-Ovest e Nord: è prevista "a breve la partenza del cantiere Nord (con costi ridotti per la collettività) e la bretella sud per cui siamo riusciti ad ottenere un finanziamento importante che consentirà di liberare dal traffico di passaggio… in particolare migliorando la viabilità in Via Curiel, Via Prampolini, Via Cervi, Via dei Mille e Via Saragat".

Un importante obiettivo "da studiare e concordare" è "rivedere completamente sia la Piazza che l’area di parcheggio di Via Prampolini". Rispetto ai mezzi pubblici, "una nuova linea Traversetolo metterà al centro per la sponda parmense il nostro polo sanitario-scolastico. C’è però molto da fare incrementando anche la mobilita da e verso Sant’Ilario, la cui stazione sta assumendo un ruolo rilevante" regionale e per il Nord Italia.

Rispetto alle piste ciclabili vanno implementate le connessioni tra i tratti esistenti soprattutto in centro; completare il collegamento con Aiola e "valutare la fattibilità di connessioni con i paesi circostanti, in primis Cavriago e San Polo"; collegare aree ora non raggiungibili in sicurezza, a cominciare dalla zona est del paese.

Corposo il capitolo Cultura, con la sistemazione dell’ala sud dell’Ex-Macello dove "entro il primo semestre 2025 verrà inaugurata la nuova ludoteca… restano aperti la Casa del Teatro e l’area eventi… che insieme all’area nord dovrà essere oggetto di interventi rilevanti". Il sindaco sottolinea anche che "andrà trovata una soluzione per dare una risposta alla richiesta di spazi coperti per le attività teatrali, musicali, cinematografiche": ci si "deve impegnare per cercare spazi e fondi dove realizzare questa struttura polifunzionale in grado di soddisfare esigenze sempre più pressanti. Resta aperta la prospettiva di ripartenza del Cinema-Teatro Zacconi". In programma anche la sistemazione del primo piano di Casa Cavezzi.

Il Castello "dovrà vedere una nuova dimensione che metta al centro la destinazione culturale/turistica non disdegnandone un ruolo anche come punto di ristorazione"; il monumento "andrà ripensato, insieme ai cittadini, come luogo di incontri con lo spostamento della biblioteca dei piccoli".

La rigenerazione urbana interessa varie zone compreso il Bocciodromo di Aiola (progetto Museo civiltà Contadina). "Tra le aree a maggiore rischio di degrado, sulle quali riprendere o sviluppare nuovi progetti di recupero" ci sono "l’Area ex Fratelli Dieci di Via Landini per cui è in corso una collaborazione, con la proprietà che possa ridare vita a questa area in completo stato di abbandono; l’area ex Gam, di recente assegnata in asta giudiziaria che merita di venire recuperata con progetti che ne facciano un traino per la frequentazione del paese".