Al castello di Fabbrico performance dedicata alle fiabe di Calvino "Fiabe elettriche o l'arte di fare entrare il mare in un bicchiere", performance per voce e live-set dedicata al centenario della nascita di Italo Calvino, al Castello Guidotti di Fabbrico. Barbara Caviglia e Luca Favaro trasportano il pubblico in un mondo magico. Ingresso libero su prenotazione.