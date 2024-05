Al Catomes Tot una miscellanea di cinema, note e foto

Proseguono gli appuntamenti della rassegna "I RE del Cinema" al circolo Catomes Tot di via Panciroli a Reggio. Si tratta di serate che puntano a promuovere il cinema indipendente "made in Reggio". Una rassegna per dare spazio alla creatività underground locale, unendo gli eventi cinematografici alla presentazione di libri di autori reggiani, concerti che accompagnano i lungometraggi, lettura di poesie e dibattiti.

Stasera è in programma la visione del film "Le lune invisibili" di Alessandro Scillitani con la partecipazione del fotografo Paolo Simonazzi, con la proiezione che accompagnata dalla musica dal vivo del gruppo Faberscik. Gli appuntamenti della rassegna di cinema, letture e musica proseguirà il 21 maggio con la proiezione di "Inferno Tube di Gian Luca Carretti insieme alla presentazione del libro "Tu" di Alan Magnetti, mentre il 28 maggio sarà il turno de "La fuga di Rosania" del regista Giuseppe Zironi, atteso al circolo Catomes Tôt per un incontro con il pubblico. Nelle scorse settimane sono state proposte serate che hanno attirato un pubblico numeroso.