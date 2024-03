’Al Cavallino Bianco’: operetta all’Ariosto

La Compagnia Corrado Abbati torna con l’operetta al Teatro Ariosto e mette in scena - fuori abbonamento - stasera alle 20.30 e domani alle 15.30 il nuovo allestimento di "Al Cavallino Bianco", la nota commedia musicale di Ralph Benatzky. Il Cavallino, che si pregia d’essere l’anello di congiunzione fra operetta, rivista e commedia musicale, è stato concepito dagli autori con inusuale modernità per un pubblico cosmopolita preso dalla voglia di viaggiare, la stessa che è ritornata anche oggi. Ecco che si apre il sipario e ci sono le montagne per lo jodel, il lago per i tuffi e l’azzurro del cielo. Biglietti interi: 30/25/20 euro.