Al Cenerentola si torna agli anni ’90. C’è il mega party ’Tuttareggio’

La serata di oggi si colora dei ricordi degli anni ’90 a Reggio Emilia con il mega party ’Tuttareggio’, ospitato nella storica location del Cenerentola in Via Emilia Ovest 4b a Rubiera.

Un appuntamento imperdibile per chi ha vissuto le serate indimenticabili di quel decennio nella nostra amata città e vuole tornare a ballare, cantare e divertirsi come allora.

"Il Cenerentola - si legge in una nota degli organizzatori - aprirà eccezionalmente le sue porte solo per questa notte magica, trasportandoci in un viaggio nel tempo per rivivere atmosfere ed emozioni delle discoteche degli anni ’90. E per rendere ancora più speciale l’evento, il leggendario dj resident del Cenerentola, Massimino Lippoli, sarà nuovamente in consolle per farci ballare con le hit house più famose di quel periodo. Ma non è finita qui! A farci compagnia in questa serata ci saranno anche altri grandi nomi della scena musicale degli anni ’90: i dj Cerla, Carlo Mambrini e Corrado Boni noto anche come ’Mazinga’. E per animare il party, non potevano mancare i vocalist Bayo e Mauro Chianese, che con la loro carica e simpatia ci faranno ballare e cantare fino all’alba".

L’ingresso è di 15 euro, ma per la community di ’Tuttareggio’ è prevista una riduzione a 10. Le cene sono invece già sold out.

"Insomma, se leggendo queste righe - continuano gli organizzatori - vi è venuto un tuffo al cuore e avete voglia di rivivere le emozioni di un tempo, allora Tuttareggio al Cenerentola è il party che fa per voi. Non perdete l’occasione di tornare ventenni per una notte e lasciatevi andare al ritmo della musica degli anni ’90, circondati da vecchi amici e nuove conoscenze".