Al centro Mavarta le carol natalizie con chitarra acustica

Roberto Menabò (foto): il Natale è folk. Il chitarrista, scrittore e studioso torna a S.Ilario per un concerto, domani 28 dicembre al centro Mavarta, nel quale presenta il suo nuovo album con i “Carol” della tradizione (ore 21, ingresso libero). Il chitarrista proporrà il nuovo album “Away In The Manger”, in cui vengono eseguite vecchie carol tradizionali per chitarra acustica. Un modo per riportare le canzoni natalizie alle loro origini: pure e intense senza le contaminazioni commerciali degli ultimi decenni. Il repertorio riguarda essenziaente le carol natalizie della cultura popolare europea diventate una vera “colonna sonora” comune a diverse nazioni. Gli arrangiamenti per chitarra acustica, che si differenziano dalla chitarra classica per il suono più aperto e fluido, sono originali e personali e seguono fedelmente la linea melodica originaria.

ð 0522672154.