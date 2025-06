Al centro missionario due sere di incontri

Stasera e domani si rinnova l’appuntamento con la Festa di Primavera al centro missionario dei frati cappuccini, in via Rubiera a San Martino. Oggi dalle 19 cena con gnocco fritto, tigelle e panini caldi (anche da asporto), alle 21,30 Balli dalle missioni a cura di Balliamo sul mondo. Domani dalle 19 messa con mandati missionari, a seguire una cena in compagnia in stile francescano con la testimonianza di don Luca Montini. Attivi il servizio bar e lo spazio bimbi in entrambe le serate. Info: 0522 698193