Al centro sociale arriva un salvavita

Frutto di una donazione effettuata dai volontari del centro sociale di Rubbianino, sabato è stato ufficialmente inaugurato un defibrillatore, il primo installato nella frazione castellese.

La cerimonia si è svolta nel Centro sociale stesso, vero e proprio luogo di aggregazione per tutti i residenti; era presente il vicesindaco di Quattro Castella, Ivens Chiesi.

"Lo volevamo acquistare già qualche anno fa – spiegano Stefano e Bruno Strozzi, presidente e vicepresidente – Poi con il Covid siamo stati costretti a rinviare, ma ora finalmente abbiamo installato questo apparecchio che per noi rappresenta un servizio in più offerto ai cittadini e a chi frequenta il nostro paese. Ringraziamo i soci e tutti coloro che hanno partecipato alle iniziative organizzate per raccogliere i fondi necessari. Grazie anche al Comune che ha sostenuto l’idea mettendoci nelle condizioni di poter installare il defibrillatore in un’apposita teca esterna al circolo".

Il vicesindaco ha sottolineato come sia l’amministrazione comunale "a ringraziare il Centro per la sensibilità e la generosità nell’avere avuto l’idea di installare un device che servirà la collettività di Rubbianino, ma anche le tante persone che transitano dalla frazione per usufruire delle attività commerciali, o partecipare alle tante iniziative organizzate".

E ha aggiunto che il Comune "si è subito messo a disposizione per garantire l’installazione e la manutenzione dell’apparecchio.

Così come per gli altri defibrillatori presenti sul territorio, infatti, è importante il lavoro di manutenzione per far sì che, in caso di bisogno, risultino perfettamente funzionanti".

Il dispositivo può salvare le persone dall’infarto: serve per ripristinare il normale ritmo cardiaco in caso di aritmia e per una rianimazione cardiopolmonare tempestiva.

Altri defibrillatori donati sono a servizio alla comunità castellese: negli anni scorsi la Proloco di Puianello ne ha consegnato uno alla Croce rossa locale.

Il Rotary Club "Terra di Matilde" ne ha donato un altro che è stato installato nell’area del Giambellino al servizio della scuola, dell’oratorio e dei campi da tennis.

f.c.