Al centro sociale si parla di cinema

Prosegue il ciclo di incontri sulla storia del cinema, a cura di Andrea Violi, ospite stasera alle 21 al centro sociale Primavera di via Bacone a Reggio. "Negli anni Novanta il cinema entra in una fase postmoderna: il linguaggio è ormai definito e chi vuole dire qualcosa di nuovo lo fa rileggendo i generi con disincanto e ammirazione. Allo stesso tempo alcuni vecchi leoni realizzano i loro ultimi e maggiori capolavori. Dopo il 2000 nasce il desiderio per una sorta di classicità rinnovata, una nuova maturità, mentre il cinema di animazione dimostra di essere alla pari con il resto del cinema".

Per informazioni: primaveramasone@gmail.com