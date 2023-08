Al Cerreto arrivano gli alpini A Sole e Quara i fuochi d’artificio

Fuochi d’artificio e concerti tra le proposte odierne in Appennino. A Carpineti "Savognatica per l’Africa", 16ª festa del Gaom: dalle 17 ristorante, musica con "Robby & Sabry", artisti di strada e bancarelle di oggetti etiopi; ricavato in beneficenza. A Casina 57ª "Fiera del Parmigiano reggiano", con mercatino, degustazioni, arcieri, spettacolo di giocoleria, Dog Balance, tombolata e concerto della band "Ma Noi No" (info: 338 1635247). A Castenovo Monti, in piazza Peretti, dalle 8,30, mercatino dell’antiquariato. A Sole di Vetto, "Festa della pizza": dalle 21 musica dal vivo e chiusura con fuochi d’artificio (info: 349 8112005). A Ciano d’Enza in loc. Selvapiana, al tempietto del Petrarca, "Rime, poesia, natura e magia", attività per bimbi e famiglie (info: 338 6744818). A Quara "Festa d’estate": cena e musica con i "Borghi Bros", dj set, e, alle 23, spettacolo pirotecnico musicale. A Baiso, "Waoo - festival sulle donna", 2ª edizione, evento itinerante. A Villa Minozzo, in parrocchia, "Festa per il 50° di sacerdozio di padre Francesco Marchesi", con pranzo (info: 377 1887965). A Sologno, alle 18, aperitivo in Campo Croce (info: 347 2562305). A Minozzo, alla Peschiera del Mulino, alle 15, live music.

A Civago mercato straordinario. A Cervarezza Terme, "Sagra del perdono", mercato con prodotti tipici. Al Passo di Pradarena, "Festa in Pradarena", con messa, banchetti e musica. A Cerreto Laghi, tutto il giorno, "Festa degli Alpini".

A San Cassiano (Baiso), "Festa d’estate".

Giuliana Sciaboni