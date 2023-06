Al Cerreto torna il campionato mondiale dei funghi Aperte le iscrizioni: sono disponibili 300 posti

Aperte le iscrizioni, riprende a Cerreto Laghi il Campionato mondiale del fungo, la straordinaria competizione che prima della pandemia aveva ottenuto grande successo richiamando sull’Appennino cercatori di funghi provenienti da tutta l’Europa ed oltre. Lo annuncia con grande entusiasmo, il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano promotore dell’iniziativa, realizzata fin dall’origine in collaborazione con operatori locali. Si tratta della nona edizione del Campionato Mondiale del Fungo, che si terrà domenica 8 ottobre a Cerreto Laghi. Dopo una pausa forzata dovuta alla pandemia, l’evento torna quest’autunno per riunire gli appassionati di funghi da tutto il mondo. Ricordiamo che il Campionato mondiale del fungo è nato da un’idea di Fra’ Ranaldo e viene promosso da I Briganti del Cerreto.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Ventasso e conta sul contributo di "A Passeggio nel Bosco" e Geoticket.

Quest’anno, il Campionato si propone di essere "un mondiale di svolta", mettendo in evidenza l’importanza dei funghi per la sopravvivenza delle foreste e promuovendo l’impegno di tutti gli appassionati di funghi, amanti dei boschi nella loro salvaguardia. L’edizione di quest’anno vedrà un cambiamento radicale nella formula e nel regolamento. Dal punto di vista logistico, l’evento sarà riportato al centro del paese, ai piedi delle piste e accanto al lago, proprio come agli esordi.

Qui sarà allestita una tensostruttura che ospiterà le attività principali correlate al Campionato. Al fine di garantire una migliore organizzazione e un’esperienza più coinvolgente, le iscrizioni saranno limitate a un massimo di trecento concorrenti, di cui cento per la categoria individuale e duecento per le squadre.

Questa scelta mira a mantenere un ambiente competitivo, ma allo stesso tempo conviviale, permettendo a tutti i partecipanti di godere appieno dell’evento. Inoltre i partecipanti saranno chiamati ad approfondire le loro conoscenze sull’ecologia delle foreste e dei funghi.

s.b.