AL CIMITERO CON LA CRI

La Croce rossa di Fabbrico organizza un servizio di trasporto gratuito in occasione della Commemorazione dei defunti, per consentire la visita al cimitero locale alle persone con gravi difficoltà motorie e senza la disponibilità di mezzi di trasporto propri. Un servizio rivolto ai residenti a Fabbrico. Per accedere al servizio, svolto con veicoli attrezzati, occorre prenotare entro il 27 ottobre al numero telefonico 333-1918317, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Il trasporto verrà effettuato il primo novembre dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 16.