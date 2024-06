Al cimitero di Cortogno si fa teatro. Il poeta d’Elia a Rosano di Vetto. A Canossa si cena per il Grade

A Castelnovo Monti, all’Eremo di Bismantova, prosegue il ‘non-festival di sacro e natura’: alle 9,15, immersione in natura verso l’orto dei frati con arrivo al "Laudato Sì" e, a seguire, conferenza su don Antonio Moroni, pioniere delle scienze ecologiche in Italia. Al Lago di Virola, dalle 14,30 alle 20, "Gara di pesca a coppie prendi e molla". A Rosano di Vetto, in chiesa, alle 18, il poeta Gianni D’Elia (foto) leggerà brani dal suo libro "La sorella del sogno" e dialogherà con Guido Monti. A Groppio (Vetto), alle 20, Birra Rock, cena e musica dal vivo (info: 338 3958678). Al cimitero di Cortogno, alle 18, "Anologia di Cortogno - memorie di un borgo reggiano", spettacolo con Alessia De Pasquale, Gian Piero Sterpi e Riccardo Sgavetti. A Marola, all’abbazia, alle 17 presentazione del libro "Appennino incantato, poesie e canti sulla montagna reggiana" di Ubaldo Montruccoli, con i cori "Voci lassù" di Toano e "Voci nel vento" di Fontanaluccia". A Cavola di Toano, "Festa in ricordo di Riccardo Borgonovi" (info: 328 5685165). A Monzone (Toano), "Magnalonga" (info: 338 4800196). A Baiso, oggi e domani, "Festa dell’Avis". A Canossa, in Località Trinità, cena benefica per il Grade.

g.s.