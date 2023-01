Al cinema ci sono gli asini Sullo schermo e dal vivo

Un evento speciale al cinema Rosebud: ospiti gli asini dell’Asineria di Reggio Emilia. Domani, alle ore 21, al Rosebud è in programma "Eo", un film commovente, intenso e drammatico che pone l’accento sulla sensibilità e la dolcezza degli animali. Protagonista è aapunto Eo, un asino che fa coppia con l’acrobata Kasandra in un circo polacco. Con la ragazza Eo ha una sintonia straordinaria, che passa attraverso le carezze e il tono della voce. Ma il circo viene smantellato e i due vengono separati. Eo inizia così un viaggio che lo porta in paesi e contesti diversi, fino in Italia, sempre secondo ai cavalli, caricato di pesi, per lo più ignorato, a volte picchiato. In occasione della proiezione del film di Jerzy Skolimowski, il Cinema Rosebud ha organizzato una serata unica.

A partire dalle 20, infatti, grandi e piccini sono invitati a conoscere più da vicino questi straordinari animali in compagnia dell’Asineria di Reggio Emilia, presente con alcuni asini. È possibile interagire con loro all’interno del recinto predisposto, coccolarli, spazzolarli e conoscere meglio questo animale grazie alle guide esperte.

L’asino, animale dallo sguardo intenso, dal carattere mansueto e dalle innate capacità relazionali, è protagonista da anni sul nostro territorio nel contesto del progetto Reggio Emilia città asinabile, che vede coinvolti gli asini dell’azienda didattica Asini di Reggio Emilia.

Biglietto intero 7 euro, ridotto 5.50. L

’incontro con gli asini all’esterno del cinema è gratuito e aperto a tutti.

Info: www.comune.re.itrosebud

Stella Bonfrisco