Al cinema di Campagnola il film ‘Una femmina’

Incontri, cinema, letteratura, storia. È ricco il programma per l’occasione della festa della donna a Campagnola, con momenti di partecipazione per approfondire diverse tematiche al femminile. Stasera alle 21 al cinema dell’oratorio di Campagnola viene proiettato il film "Una femmina". A rendere l’evento ancora più speciale è la presenza del regista Francesco Costabile, che interviene al termine della proiezione per approfondire le tematiche affrontate nella pellicola, con un incontro diretto col pubblico in sala. E sabato 8 marzo, in piazza Roma, si terrà la tradizionale distribuzione delle mimose, organizzata da Spi-Cgil, impegnato in un gesto simbolico per ricordare il valore e l’importanza della lotta per i diritti delle donne.