Al circolo Arci di via Fenulli va in scena ’Otto Panzer Show’

Si apre un nuovo weekend per Estate popolare. Oggi (ore 21) al circolo Arci di via Fenulli va in scena lo spettacolo di clownerie Otto Panzer Show, ultima tappa di Ridi-segno il mio quartiere. Pirotecnico nel suo approccio con il pubblico che lo ama sin dal primo impatto siano grandi che piccini, Otto Panzer è un ottimo e simpaticissimo clown, vestito da direttore di un improbabile e misterioso circo.

Nel weekend si conclude anche Long Playing, il piccolo festival di musiche da banda e film sotto le stelle di Arci. Domenica alle 21 nel cortile di via Piccinini 5 verrà proiettato un classico del musical, ’La febbre del sabato sera’: un film che ha segnato un’epoca, dalle movenze cult di Tony Manero che fecero di John Travolta una star globale alla colonna sonora dei Bee Gees, simbolo della musica disco.

Per festeggiare l’ultimo giorno di vacanze estive, giovedì(dalle 16.30) al Centro sociale Insieme in via della Canalina 19 riaprono le Aie Urbane di Dinamico Festival e Galline Volanti con un doppio appuntamento con la compagnia Teatrin Palombaro. Nel pomeriggio andranno in scena Le bizzarre storie di Pino&Pina, spettacolo con musica dal vivo, acrobazie, comicità, teatro di figura. Alle 21.30 Busterbagatelle, spettacolo di cinema, musica e teatro dedicato a Buster Keaton. Tra i due spettacoli, le Galline Volanti coinvolgeranno i bambini dai 4 anni in su con “Il mercato delle storie”, laboratorio narrante per creare storie.

Gran finale di stagione sabato 16 al Binario49 (in via Turri 49) con il live di Tommy Kuti, rapper bresciano di origini nigeriane, ultimo appuntamento del progetto Divino Urbano.

Tutte le attività di Estate popolare sono a ingresso libero.