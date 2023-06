Al circolo Rondò canzoni e animazione in favore del Grade

Stasera alle 20 al circolo Rondò di Cavazzoli, in via Rinaldi in città, è in programma un evento benefico a favore della associazione Grade Onlus, con cena e intrattenimento musicale. In scena la musica di Ivana Group e l’animazione di Matteo Corghi, per una manifestazione a base di canzoni e di danze. Ingresso a 25 euro, comprensivo di cena. Per informazioni e prenotazioni: tel. 353-4368241. La cena prevede scaglie di Parmigiano Reggiano, erbazzone, salumi, penne all’amatriciana, spalla cotta con cipolline in agrodolce all’aceto balsamico, pasticcini assortiti, acqua, vino e caffè.