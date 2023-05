Al Comunale incontro con Colombo e i carabinieri Ecco perché la libertà passa attraverso le regole

La nostra classe ha assistito di recente a due incontri nell’aula magna del nostro istituto e al Teatro Comunale. Il primo protagonista è stato Gherardo Colombo, ex magistrato e scrittore, che ci ha parlato del valore delle regole. Nel secondo incontro abbiamo conosciuto il maresciallo dei Carabinieri di Novellara, che ci ha raccontato come le leggi servono a proteggerci dai pericoli, come quelli derivanti dall’uso e consumo di sostanze stupefacenti. "Queste regole servono a guidarci verso la libertà. Ma in che modo le regole ci rendono liberi?": ha chiesto. "Sarebbe meglio se non ci fossero": ha esclamato uno studente. Per molti di noi ragazzi infatti ‘regola’ significa non essere liberi. Ma se dovessimo fare una torta senza la ricetta? O imparare a suonare uno strumento o una nuova lingua senza conoscere la musica e la grammatica? Se volessimo prendere un treno che passa all’ora che vuole lui? Forse allora le regole non sono soltanto nostre nemiche. A volte ci insegnano a non fare certe cose per evitare problemi di salute o con la giustizia, altre volte ci aiutano a capire i principi fondamentali del vivere liberi. In classe abbiamo iniziato a discutere di libertà, diritti e doveri, concentrandoci sugli articoli fondamentali della Costituzione Italiana. Ognuno di noi ha commentato l’articolo che ci ha colpito di più. Molti di noi hanno scelto l’articolo 11 "l’Italia ripudia la guerra", un principio fondamentale per garantire e difendere la pace e la libertà. Anche gli articoli 2 e 3 sono importanti, perchè servono a difendere i nostri diritti come individui e come popolo. Ragionando con gli esperti e leggendo insieme questi principi abbiamo capito però che nella nostra Costituzione non ci sia una vera e propria regola al di sopra di tutte, ma che ogni regola serve a creare la bellezza del vivere liberi insieme. Classe III F