Al Comune le chiavi degli immobili sequestrati alla ‘ndrangheta

Consegnate al Comune di Montecchio le chiavi degli immobili sequestrati alla ‘ndrangheta. "Adesso possiamo iniziare i lavori di realizzazione della nuova sede dei servizi sociali", commenta il sindaco Fausto Torelli.

"Una bella giornata per Montecchio e per i valori della legalità – commenta l’assessore Stefano Ferri, avvocato –. Abbiamo già stanziato i fondi, pari a 120mila euro, per i necessari interventi, anche di adeguamento alle esigenze dei servizi sociali, grazie ad un generoso contributo della Regione, completato da risorse comunali, senza che sia stato necessario ricorrere all’indebitamento".

Giovedì mattina si è tenuto l’accesso congiunto che ha perfezionato la consegna all’amministrazione comunale di due appartamenti ed un’autorimessa, situati in viale Matteotti, oggetto di confisca definitiva da parte del Tribunale di Reggio il 20 gennaio 2022, nell’ambito dell’inchiesta Aemilia contro la cosca Grande Aracri. Appartenevano a persone legate alla famiglia Vertinelli. La Giunta aveva richiesto l’assegnazione all’Anbsc (Agenzia Nazionale beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) per destinarli alla realizzazione di "servizi, anche sperimentali, volti all’inclusione e al sostegno delle persone fragili e per l’attivazione di interventi ed azioni nell’area socio assistenziale ed educativa".

La Anbsc aveva valutato positivamente l’istanza, con provvedimento firmato dal presidente Bruno Corda, e erano seguiti gli atti per l’acquisizione da parte del Comune, ora proprietario ad ogni effetto. Giovedì l’iter si è completato: Torelli e Ferri hanno potuto accedere agli appartamenti senza che si rendessero necessarie operazioni di sgombero. Erano presenti i carabinieri del luogotenente Carlo Chiuri, e la polizia locale della Val d’Enza, coordinata dal comandante Davide Grazioli.

Francesca Chilloni