Al Cooking Quiz si ripresentano i campioni in carica del Convitto Corso

Ci sono anche studenti del Convitto Rinaldo Corso di Correggio, scuola campione dell’edizione 2023, al nuovo concorso didattico Cooking Quiz, alla sua ottava edizione, coinvolgendo gli istituti alberghieri d’Italia con 35 mila giovani pronti a mettersi in gioco. Si tratta degli studenti delle quarte classi degli indirizzi enogastronomia, sala-vendita e pasticceria/arte-bianca. Attraverso il sistema del gioco e della gara, sono proposte sfide individuali per ottenere il punteggio più alto nella propria classe, nonché competizioni tra classi per determinare il gruppo che accederà alla fase successiva, ovvero la finalissima nazionale in programma il 22 maggio al teatro Olimpico di Roma.

Sono oltre cento gli istituti iscritti alla manifestazione. Nel 2023 il Convitto Corso di Correggio vinse per il settore sala-vendita, condividendo il trionfo con l’istituto Falcone di Asola (Mantova) e il "Cillario Ferrero" di Neive (Cuneo). Uno spazio di fondamentale importanza è riservato al corretto riciclo degli imballaggi principalmente utilizzati in cucina e nei laboratori per puntare a un’attivitè di cucina che possa essere anche "amica" dell’ambiente. Partner importanti hanno deciso di affiancare eticamente Cooking Quiz, mettendo a disposizione delle scuole prodotti e attrezzature per i laboratori e soprattutto condividendo la loro conoscenze per sviluppare la formazione dei ragazzi. a.le.