Al Corso il film di Alain Guiraudie

Un film audace e divertente, che con humour ci invita a riflettere sulle nevrosi della società comporanea strappandoci sorrisi ma anche una riflessione più profonda. Questo è ‘L’innamorato, l’arabo e la passeggiatrice’ di Alain Guiraudie, che il pubblico potrà vedere stasera alle 21.15, al cinema Al Corso, in lingua originale con sottotitoli in italiano. La visione sarà preceduta dalla presentazione di Claudia Bedogni, distributrice dell’opera con Satine Film, che dialogherà con la giornalista Lara Maria Ferrari. Il regista e torna con una commedia vivace, per elevare il cinema alla sua essenza più pura, "un luogo dove un cineasta dialoga con lo spettatore, assumendosi la responsabilità delle proprie opinioni e stimolandone la condivisione o divisione che queste inducono", dice Bedogni, che con questo film inaugura l’etichetta Satine Cult.