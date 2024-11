Al ct Correggio trionfa Davoli

Successo modenese al Circolo Tennis Correggio. Sui campi di via Terrachini è andato in scena il torneo "Casa della Gomma" riservato alla quarta categoria maschile (limitato 4.3 della classifica Fitp), disputato con la formula del rodeo: a primeggiare Davide Davoli (Carpi Sport, nella foto), che ha avuto la meglio in una finale decisamente equilibrata con Mirco Braghini (CT Poviglio): quest’ultimo, dopo aver perso il primo parziale col punteggio di 4-2, si è riportato in partita vincendo il secondo per 4-1, prima di cedere un super tie-break giocato punto a punto per 10-8. Rossella Levoni e Giulia Provvisonato hanno vinto il torneo Tpra andato in scena al Ct Reggio, che ha visto 16 coppie ai nastri di partenza: decisivo il successo contro Giorgi Tirelli e Silvia Borgonovi maturato con un netto 4-2, 4-0; nel tabellone maschile, che ha visto affrontarsi 9 coppie, affermazione per Angelo Fantesini e Andrea Boni, che piegano con un duplice 4-2 Enrico Borghi e Alessio Dellepiane nella sfida per il titolo.