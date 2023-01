Al D’Arzo una lezione speciale su legalità e contrasto al bullismo

La legalità e il contrasto al bullismo sono i temi "scesi" in campo in un affollato incontro che si è svolto venerdì mattina all’Istituto D’Arzo, presenti il prefetto Iolanda Rolli, il questore Giuseppe Ferrari, i colonnelli Andrea Milani e Filippo Ivan Bixio (comandanti provinciali Carabinieri e Finanza) ed i rappresentanti della Ac Reggiana.

L’evento (promosso dalla scuola insieme all’Ust e al Comune) è culminato in un mini torneo di calcio nel campo adiacente al D’Arzo cui hanno preso parte, oltre agli studenti e agli agenti, anche calciatori granata sia della formazione maschile che di quella femminile.

Il tema del rispetto delle regole è stato affrontato da differenti punti di vista, ma sempre con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni.

È stata anche presentata la nuova app Youpol, sviluppata dalla Polizia di Stato per consentire un più facile e immediato contatto tra i ragazzi e le forze dell’ordine, nella prevenzione degli atti di bullismo e dei reati. La app consente di inoltrare (anche in forma anonima) e geolocalizzare segnalazioni di atti di vandalismo, spaccio, bullismo, abusi di cui i minori sono vittime e testimoni. Nel corso della mattinana si sono anche svolti laboratori in collaborazione con l’Unimore. Una costante e precoce educazione alla legalità, da sempre tra gli obiettivi della dottoressa Rolli.

