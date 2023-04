Al De Andrè canti di lotta e di libertà

Tanti appuntamenti in questi giorni a Casalgrande per la festa del 25 aprile. Oggi alle 21 si terrà la serata organizzata dal teatro De André ‘Emilia Resistente, canti di lotta, lavoro e libertà’, concerto del coro Selvatico Popolare diretto dal maestro Tiziano Bellelli. Martedì alle 10 in piazza Martiri della Libertà iniziano le celebrazioni ufficiali con l’alzabandiera alla presenza delle autorità e gruppo alpini, Anpi e Anpc, a cui seguirà la Messa, discorsi istituzionali con deposizione delle corone e dei fiori ai monumenti ai caduti, nei cimiteri e al cippo di San Donnino.

Il 29 aprile alle 15.30 ritrovo al parco delle staffette (via Canalazzo a Salvaterra) per la bicilettata sulle vie dei partigiani organizzata in collaborazione con Istoreco, seguita dalla merenda con il gruppo alpini e Anpi.

m. b.